Деян Станкович станет главным тренером "Спартака" в новом сезоне

Бывший футболист сборных Сербии и Югославии, 45-летний Деян Станкович станет новым главным тренером "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Соглашение с сербским специалистом рассчитано на два года. К своим обязанностям он приступит с начала нового сезона.

Напомним, что с лета прошлого года Станкович работал в "Ференцвароше". С ним он дошел до плей-офф Лиги конференций, а месяц назад клуб из Будапешта досрочно стал чемпионом Венгрии. Вместе с тренером из "Ференцвароша" в "Спартак" перейдут его помощники: сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты, среди которых тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

"Работу в штабе красно-белых продолжит Владимир Слишкович, который исполняет обязанности главного тренера в концовке текущего сезона. Мы приветствуем Деяна Станковича в "Спартаке" и желаем добиться с красно-белыми больших побед!" - добавили в пресс-службе.