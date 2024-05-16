16 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Фигурант "дела антифашистов" Кирилл Брик отправится в тюрьму

По решению Центрального окружного военного суда фигурант "дела антифашистов" или "тюменского дела" Кирилл Брик приговорен к 8 годам лишения свободы, первые 3,5 из которых проведет в тюрьме. Помимо этого, суд оштрафовал осужденного на 600 тыс. рублей.

Как сообщает 66.RU со ссылкой на соратников обвиняемых, Брика признали виновным сразу по нескольким статьям. Среди них: незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ, участие в террористическом сообществе, а также приготовление к совершению террористического акта.

Сам же подсудимый заявил, что оговорил себя только после того, как силовики избили его и пригрозили "ввести в область анального отверстия черенок или ручку от швабры". В мае 2023 года Брик во всем сознался. Отметим, что он единственный из фигурантов, признавший вину.

Дело по остальным шестерым фигурантам будет рассматриваться судом 20 мая. Напомним, что среди них жители Екатеринбурга, Сургута и Тюмени в возрасте от 24 до 29 лет. Всем грозит до 30 лет колонии, не считая Никиту Олейника, проходящего как организатор, - ему грозит пожизненное. Все обвиняемые заявляли, что в попытках выбить признание, их пытали.

Напомним, что о "тюменском деле" стало известно в сентябре 2022 года. 30 августа в районе тюменской ТЭЦ-2 с самодельными взрывными устройствами были задержаны Кирилл Брик и Дениз Айдын. Следствие заявило, что мужчины хотели взорвать СВУ.

Теги: дело антифашистов, Брик, тюрьма, приговор


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