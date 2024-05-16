Путин не знает, сколько человек живет в Сочи

Проблема перенаселенности в Севастополе сейчас должна "немного смягчиться" из-за того, что город оказался приграничным к СВО и периодически бывает под обстрелами, считает первый зампред Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. "Эти люди, которые раньше приехали, голосуют ногами сейчас", - сказал депутат журналистам.

При этом он согласился, что в таких городах как Севастополь, Сочи, Москва и Подмосковье есть проблема с дисбалансом населения, и проблема в том числе во внутренней миграции, хотя на Москву и Московскую область приходится почти половина всех мигрантов, приезжающих в Россию.

"В Сочи еще хуже ситуация. Я вам открою секрет: когда встречался с президентом, я спросил его, знает ли он, сколько человек живет в Сочи. Он назвал цифру. Я был вынужден сказать, что эта цифра очень далека от реальности", - сказал Затулин.

По данным парламентария, в городе живет более миллиона человек, хотя власти декларируют цифру в 600-750 тыс.

"У Минтруда и МВД руки никак не дойдут разобраться. У нас МВД – министерство полиции, а не внутренних дел. Они даже с коррупцией в своей среде не могут разобраться. И миграция – это не их вообще направление деятельности", - резюмировал Затулин.