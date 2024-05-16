Вместо граждан бывшего СССР не приедут ни французы, не кенийцы, не северокорейцы – Затулин

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предлагает пересмотреть концепцию миграционной политики в стране.

"Надо понимать, что трудовая миграция – это вынужденное явление, от миграционной зависимости надо уходить. Но надо понимать, что мы не заменим мигрантов роботами, но повышать эффективность производительности надо. Но это не произойдет мгновенно. 85-90% производств жалуются на нехватку трудовых кадров. Часть этих мест достается мигрантов потому, что нет просто россиян, которые готовы пойти на такую работу", - говорит Затулин.

Он предлагает надавить на страны, откуда в Россию приезжает основная масса мигрантов: "Мы не можем отказаться от свободы движения рабочей силы на евразийском пространстве. Но право на трудовую миграцию в Россию должна рассматриваться для дружественных стран как привилегия. Надо подталкивать Таджикистан и Узбекистан к входу в ЕврАзЭС путем угрозы разрыва миграционных соглашений".

"Вместо граждан бывшего СССР не приедут ни французы, не кенийцы, не северокорейцы. Нужно не допустить мигрантофобию и ксенофобию. К чему это может привести в условиях СВО? К внутренней войне. Особенно это касается тех, кто развивает мигрантофобию в связи с терактом в "Крокусе" или аварией автобуса в Петербурге", - заключил Затулин.