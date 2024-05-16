В Заполярье – первый за десятки лет прирост населения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о том, что впервые за 33 года в Заполярье зафиксировали не убыль, а прирост населения.

"Впервые за 33 прошедших года к нам людей приехало жить больше, чем от нас уехало. За пять лет темп снижения численности населения сократился в семь раз, а естественная убыль, включая смертность, - в два раза", - приводит ТАСС слова Чибиса, сказанные им на заседании Мурманской областной думы.

Также в регионе растет количество первенцев в семьях.