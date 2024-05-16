В тюменском селе вода перелилась через дамбу

В тюменском селе Большой Карагай уровень воды в реке Иртыш поднялся до 1253 сантиметров. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, паводок на территории Тюменской области сместился в Вагайский район.

"Река Иртыш уже пятый день здесь прибавляет по 20 см. На сегодня уровень воды составляет 1253 сантиметра. Обстановка на территории складывается напряженная. Ситуацию обсудили на оперативном штабе по противодействию паводку", - сообщил губернатор.

По словам Моора, в Большом Карагае зафиксирован перелив через защитные сооружения.

Ранее из населенного пункта, с возможных зон подтопления эвакуировали детей, пожилых и маломобильных граждан. Также были перемещены в безопасное место домашние животные и скот. Усилена группировка сил и средств в населенном пункте.

Накануне глава Вагайского района Сергей Сидоренко сообщил, что угрозе подтопления подвержены 15 населенных пунктов района. Он сообщил, что жители этих сел и деревень активно помогают в обустройстве земляных защитных насыпей, в информировании населения об эвакуации, сохранении имущества и перегоне домашних животных в безопасное место. Но природная стихия стремительно набирает обороты. и рабочих рук не хватает.

Наиболее сложная ситуация, по словам Сидоренко, в Большом Карагае, Аксурке, Второсалинской, Супринской.