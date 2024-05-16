В России признана нежелательной работа организации SOTA media

Генеральная прокуратура (ГП) России признала нежелательной деятельность в России иностранной неправительственной организации SOTA media.

По мнению ГП, публикуемые SOTA media материалы представляют собой откровенные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе. Подобная работа имеет целью подорвать духовно-нравственные основы российского общества.

На сайте организации регулярно распространялись материалы, дискредитирующие власть или армию России, в связи с чем он и был заблокирован Роскомнадзором. Руководство SOTA media, члены которого являются гражданами западных стран и их резидентами, действует по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain и The Insider (Латвия), деятельность которых уже признана нежелательной на территории нашей страны. Также они активно сотрудничают с включенной в реестр иностранных агентов организацией "Медиапроект "ОВД-Инфо"", сообщает в своем telegram-канале Генпрокуратура.