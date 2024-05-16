В Госдуме предложили создать министерство по делам миграции

В правительстве должно быть создано министерство по делам миграции и соотечественников, считает первый зампред Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

"Тема миграции звучала очень слабо в ходе минувшего переназначения правительства, причина – среди тех, кого мы утверждали, не было министра по делам миграции. Глава МВД сказал несколько слов, их недостаточно, чтобы представить проблему во всей полноте", - сказал журналистам Затулин. Между тем, по его мнению, "миграция вышла на второе место по важности и остроте восприятия после СВО в нашем обществе".

Затулин указал на то, что у властей даже нет точных цифр по мигрантам в России. "По официальным данным за 2023 год иностранцев въехало 12 млн 75 тыс. А выехало 10 млн 810 тыс. Сколько въехало – столько и выехало. На миграционный учет встали около 9,8 млн. Для многих миграция угрожает единству России и меняет демографический баланс. На самом деле численность трудовых мигрантов в нашей стране 3 млн человек. Есть ли нелегальные мигранты? Есть. По оценке МВД – около 650 тыс. человек. 5-6 млн мигрантов пребывает в моменте в России, это много. До пандемии и СВО постоянно проживало около 11 млн иностранцев", - сказал парламентарий.

"Глава МВД Владимир Колокольцев недавно в Совете Федерации на своем переназначении говорил о преступности среди мигрантов – около 4% от общего массива преступлений. Но если вы откроете наши СМИ, возникнет впечатление, что все негативное, что есть в стране, связано исключительно с мигрантами", - говорит Затулин.

"В системе управления миграцией и репатриацией сейчас две проблемы – собственно ее несовершенство и коррупция. Сейчас в бюджете, например, эта тема прописана в статье "Борьба с коррупцией". Для миграции надо создавать отдельное министерство или ведомство в федеральном правительстве. Надо начать с создания департамента миграции и репатриации в правительстве РФ. Курировать вопрос должен сам председатель правительства. Сейчас правительственную комиссию по миграции возглавляет Татьяна Голикова. Комиссия заседает раз в год. Разве можно справиться с такими проблемами, собираясь раз или два в год?" – заключает Затулин.