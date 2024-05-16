В Госдуме задумались об идеологии народосбережения

Вице-спикер ГД Анна Кузнецова полагает, что народосбережение должно стать частью идеологии в России, это задача для каждого ведомства и министерства.

"По крайней мере, мы так хотим, чтобы это становилось идеологией – тема народосбережения России", - приводит РИА Новости слова Кузнецовой, сказанные на конференции "Многодетная российская семья – ключевой ресурс демографического развития".

Ранее президент Владимир Путин в майском указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г." поставил задачу повышать рождаемость. Также глава государства поручил добиваться более частого рождения третьих и последующих детей.

"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи": повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей", - говорится в документе.

Суммарный коэффициент рождаемости в регионах к 2030 г. должен быть не ниже среднероссийских.