На Ямале мигрантам запретили работать в такси, общественном транспорте и грузоперевозках

На Ямале иностранным гражданам запретили работать в пассажирском транспорте и грузоперевозках, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного правительства.

"Установить запрет на 2024 год на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа , иностранных граждан <...> по следующим видам экономической деятельности <...> : деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам", - говорится в документе.

Выполнить требование ямальские компании должны в течение двух месяцев.