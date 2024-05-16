В Курской области мужчинам посоветовали не носить камуфляж в целях безопасности

В Кореневском районе Курской области местные власти призвали "гражданских" мужчин не носить камуфляж, поскольку "это может быть опасно".

В обращении, опубликованном на официальной странице администрации района в VK, говорится: "Мы все знаем, что наш район находится на границе и больше других подвержен атакам со стороны противника. Поэтому убедительно просим вас избегать мест скопления военнослужащих и военной техники. Также просим мужчин нашего района не носить камуфляжные костюмы, так как это может быть опасно для вас".

Кроме того, жителей района попросили не снимать и не публиковать в соцсетях записи с мест падений беспилотников, "работы ПВО или ее последствий".