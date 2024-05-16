Правительство сможет запрещать майнинг в энергодефицитных регионах - законопроект

Правительство России сможет запрещать майнинг криптовалют в отдельных регионах в случае энергодефицита, сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. В качестве примера энергодефицитного региона он назвал Иркутскую область.

"Наши энергетики осознали, что они что-то пропустили. Поэтому в новом законопроекте содержится опция о том, что правительство может запрещать майнинг в определенных регионах, где складывается энергетический дефицит. Я надеюсь, что до этого не дойдет, потому что в той же Иркутской области нужно просто навести порядок", - сказал Горелкин в подкасте "Законный вопрос".

Пока у властей не получается отделить майнеров от населения и заставить криптовалютчиков платить по тарифам для промышленности. Эксперты говорят, что причина в отсутствии проработанной "нормативки" в части применения дифференцированных тарифов и откровенно формальный подход регионов.