Невестку самого богатого Сургутского депутата судят за небезопасные полеты

Сургутский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении пилота сургутской женской пилотажной группы "Барсы" Снежаны Игнатенко и жены руководителя группы Ивана Барсова Анастасии Барсовой.

Как сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судов Югры, их обвиняют по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, Барсова привлекла пилота Игнатенко к выполнению индивидуальных учебно-тренировочных полетов с выполнением фигур высшего пилотажа на самолете, на котором сложный пилотаж запрещен. Анастасия Барсова занималась общей организацией, рекламным сопровождением, обработкой звонков, встречала потребителей услуг на аэродроме, принимала у них деньги и платила пилоту.

Игнатенко непосредственно проводила полеты.

Следующее судебное заседание состоится 11 июля 2024 года.

Телеканал "Мегаполис" сообщает, что организатор "Барсов", самый богатый депутат Сургута Евгений Барсов еще в феврале, назвал это дело провокацией. Он намерен защищать свою невестку и пилота вплоть до Верховного суда.