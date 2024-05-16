В памятник Иосифу Кобзону вмонтировали рекламу магазинов с наркотиками

Неизвестные вмонтировали в памятник Иосифу Кобзону в Москве рекламу наркошопов.

Речь идет о монументе, установленном в Оружейном переулке на Садовом кольце. Выяснилось, что на пластинках, вмонтированных в пол у скульптуры, установлены QR-коды. Так и было задумано изначально: ссылки должны были вести на хиты певца для прослушивания. Но кто-то заменил их на ссылки, ведущие на страницы магазинов с наркотиками.

Сейчас полиция ищет тех, кто поменял QR-коды.