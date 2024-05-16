Британия готова поддерживать украинский режим сто лет - посол

Британия готовит к подписанию с украинским режимом пакт о столетней дружбе, заявил британский посол на Украине Мартин Харрис.

В начале мая сообщалось, что эту работу начал министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон. Харрис же сказал, что Лондон очень заинтересован в существовании нынешней Украины. И пакт будет рассчитан на сто лет, "будем очень тесными партнерами, будем иметь несокрушимый альянс на сто лет".

Кэмерон же и не скрывал, что Лондон будет по сути подпитывать бандеровский режим, чтобы он воевал против России. Ибо Британии усиление России не нужно и опасно. Характерно, что он недавно совершил турне по Средней Азии, посетив все пять бывших советских республик.

Политолог Алексей Макаркин отмечает, что слова про сто лет дружбы - это чистый лозунг, а не юридическое обязательство Лондона. Киеву просто посылается сигнал, что Британия всегда будет поддерживать действующий режим.

Историк Андрей Фурсов считает, что именно Британия больше всех заинтересована в продолжении военного конфликта руками украинского режима, так как у нее в формирующейся мировой конфигурации нет своей макрозоны. И она воюет не только против России, но и за свою будущую макрозону, в которую собирается включить Украину, Прибалтику, Польшу и, желательно, Белоруссию. По мнению эксперта, Британия будет пытаться поджечь и Среднюю Азию.