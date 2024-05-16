Игра "Автомобилиста" возглавила топ-10 матчей сезона по версии болельщиков

Континентальная хоккейная лига на своем официальном сайте опубликовала топ-10 матчей сезона-2023/24 по версии болельщиков. Лучшей была признана игра с участием екатеринбургского "Автомобилиста".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, лучшие игры определялись по максимальному количеству просмотров на официальном YouTube-канале КХЛ. В итоге самым популярным матчем сезона-2023/24 стал пятый поединок серии 1/4 финала Кубка Гагарина между "Автомобилистом" и петербургским СКА. Обзор этой игры на YouTube-канале КХЛ набрал более 324 тысяч просмотров.

В этом поединке, который проходил в Санкт-Петербурге, хозяева вели со счетом 4:2. Однако подопечные Николая Заварухина не только отыгрались, но и вырвали победу в основное время со счетом 4:5, завоевав путевку в полуфинал Кубка Гагарина.

Напомним, в конце апреля в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, на которой президент "Автомобилиста" Андрей Козицын одним словом оценил исторический сезон команды. Клуб впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина и выиграл бронзовые медали КХЛ. После такого успеха контракт с главным тренером Николаем Заварухиным был немедленно продлен.