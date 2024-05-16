16 Мая 2024
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Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

День персидской культуры прошел в Астрахани

По случаю празднования Дня персидского языка и дня памяти классика персидской литературы, автора эпической поэмы «Шахнаме» Фирдоуси в Астраханском государственном университете имени В.Н. Татищева прошла интерактивная общеобразовательная лекция.

В ней приняли участие студенты — граждане Исламской Республики Иран, их российские сверстники, изучающие персидский язык на факультете иностранных языков вуза, а также учащиеся Астраханской лингвистической гимназии.

Почётным гостем мероприятия стал Генеральный консул Исламской Республики Иран в Астрахани Мехди Акучекиан, который отметил особое мировое значение «Шахнаме» — выдающегося памятника персидской литературы, национального эпоса иранских народов. Он поблагодарил руководство университета за организацию встречи и популяризацию персидского языка и культуры, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

Из уст студентов и гимназистов прозвучали стихи Фирдоуси на языке оригинала, а затем была продемонстрирована постановка отрывка из поэмы «Шахнаме» — «История Заля и Симорга» в исполнении студентов факультета иностранных языков. Завершилась лекция концертом, в рамках которого представленная легенда была переложена на музыку.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Лекция была организована совместными усилиями доцента Университета Аль-Захра, преподавателя персидского языка и литературы факультета иностранных языков Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева Махбуд Фазели и администратора вузовского центра восточных и западных языков и культур «Меридиан» Данилы Кушаева.

флаг ирана(2023)|Фото: astrobl.ru

Теги: день персидской культуры, фирдоуси, иранские студенты в астрахани


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