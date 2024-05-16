16 Мая 2024
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

В 2023 году соцвыплаты получало более 30% жителей Астраханской области

На социальную поддержку более 300 тысяч астраханцев направили почти 12 млрд рублей из областного бюджета. Об этом депутатам регионального парламента сообщил губернатор Игорь Бабушкин в ходе отчёта о работе правительства Астраханской области в 2023 году.

Глава региона заметил, что в послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин сделал особый акцент на поддержку семей с детьми и подчеркнул необходимость обеспечить в ближайшие шесть лет устойчивый рост рождаемости в стране.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В прошлом году только на выплату материнского капитала в области направили более трёх миллиардов рублей. А всего на поддержку астраханских семей с детьми – 23 миллиарда. Также помогли обеспечить дополнительный доход семьям в рамках социального контракта.

Семьи с детьми-инвалидами и инвалиды детства старше 18 лет могут бесплатно пользоваться паромными переправами на автомобилях, зарегистрированных на единой цифровой платформе в социальной сфере. На средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в регионе открыли дневное отделение для детей и молодых инвалидов с ментальными нарушениями.

Деньги(2022)|Фото: Накануне.RU

В Астрахани строится второй корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов, сдать который планируют уже в этом году. С сентября 2023 года работает пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Они получают всю необходимую социальную и медицинскую помощь на дому и в стационаре.

По поручению Президента продолжается бесплатный подвод газа к границам домов по программе социальной газификации. На сегодняшний день заключено более 8 тысяч договоров на подключение, 3,5 тысячи подключений выполнено. «В прошлом году мы законодательно расширили список получателей материальной помощи на подведение газа к дому и установку газового оборудования. А с этого года добавили в список приёмные семьи. Сумма выплаты увеличена с 45 до 100 тысяч рублей, – отметил Игорь Бабушкин. – В 2024 году в 16 населённых пунктов впервые проведём природный газ и продолжим программу социальной газификации».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Отдельное направление – помощь подшефному Кременскому району Луганской Народной Республики. Несмотря на постоянные обстрелы, здесь продолжают восстанавливать жилые дома, социальные объекты и инженерную инфраструктуру. В районе постоянно находятся три аварийные бригады, сформированные из астраханцев.

новостройка, многоквартирный дом(2023)|Фото: t.me/babushkin30

В прошлом году отремонтировали 15 многоквартирных домов, школу и дом культуры. Всего в район отправили более 500 тонн гуманитарной помощи. Перед 1 сентября школьников обеспечили всем необходимым для учёбы, а астраханские врачи провели диспансеризацию. Прошлым летом 750 ребят из ЛНР отдохнули в оздоровительных лагерях Астраханской области и Краснодарского края. Ещё столько же детей отправятся на летний отдых в этом году. В планах на ближайшую перспективу – строительство модульной врачебной амбулатории, ремонт административного здания для организации почтового отделения в селе Новая Астрахань, восстановление 23 многоквартирных домов.

Теги: игорь бабушкин, социальные выплаты, догазификация, выплаты


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