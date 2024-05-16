Курганца осудили за нападение на тюменских медиков: распылил баллончик в салоне "скорой"

В Тюмени осужден 42-летний житель Курганской области, который распылил перцовый баллончик в автомобиле "скорой помощи", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мировой суд Центрального судебного района признал его виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровья.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года, около полуночи, на ул. Газовиков, 26. Врачи приехали по вызову женщины, которую избивал сожитель. Медработники предложили женщине помощь и посадили ее в автомобиль, однако мужчина не собирался отступать: он распылил в салон "скорой" содержимое баллончика. В результате фельдшер "скорой" получил ожог конъюнктивы и роговицы левого глаза.

Злоумышленника задержала полиция. Оказалось, что он находится в федеральном розыске как осужденный, совершивший побег из-под конвоя.

В итоге мужчина получил год и два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того его на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В пользу пострадавшего фельдшера суд взыскал компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей.