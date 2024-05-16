В мэрии Екатеринбурга назвали пять направлений туризма, в которых город преуспеет

Вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин представил концепцию проекта развития туризма. По его словам, город способен преуспевать сразу в нескольких направлениях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, заявление прозвучало на коллегии, где обсуждалась актуализация туристической стратегии уральской столицы. Вице-мэр выделил пять направлений туризма, в которых Екатеринбург способен преуспевать:

культурно-познавательное (объекты культурного наследия, музеи и театры, гастротуризм, событийный туризм);

лечебно-оздоровительное (пластическая хирургия, спа-комплексы, высокотехнологичная медицинская помощь);

образовательное (профориентация, университеты и кампус, обмен студентами, научные конференции);

деловое (командировки, встречи, семинары, конференции, выставки);

природное (спокойный и активный отдых на природе, экотуризм – в том числе на территории Екатеринбургской агломерации).

"К 2030 году необходимо увеличить турпоток до 2,5 миллионов человек в год, количество молодых гостей – вдвое, а срок пребывания в городе в течение 4 дней с 25% до 40. Для этого нам нужно вести системную работу по продвижению и, что важно, обновлению бренда города, созданию туристических продуктов для молодежи, а также наполнению календаря событиями", - отметил Сергей Плахотин.

Ранее сообщалось, что на развитие свердловского туризма до 2027 года выделят около 800 млн рублей.