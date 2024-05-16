Путин напомнил Си Цзиньпину, что СССР первым признал КНР

Владимир Путин и Си Цзиньпин в Пекине открыли перекрестный год культуры в России и Китае. Первым событием года стал концерт в честь 75-летия установления дипломатических отношений между странами.

В приветственном слове российский президент вспомнил слова "Русский с китайцем – братья навек", а также напомнил, что "Советский Союз был первым государством, признавшим КНР". "Прямо на следующий день после объявления о новом государстве. Наша страна также оказала масштабную помощь на начальном этапе становления нового китайского государства, содействовала укреплению его независимости и суверенитета", - добавил Путин.

Днем, после переговоров с Путиным Си Цзиньпин по поводу конфликта на Украине сказал: "Позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна, а именно: соблюдение норм и принципов устава ООН, уважение государственного суверенитета и государственной целостности всех стран и их озабоченности о безопасности формирования новой, сбалансированной архитектуры безопасности".

Напомним, Китай не признает Крым и другие присоединенные территории частью России.