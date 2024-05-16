Организаторы "ЧО" создадут аудиопрогулку по Химмашу, наполненную воспоминаниями екатеринбуржцев

Команда паблик-арт-программы "ЧО" объявила о первом проекте, к созданию которого могут приложить руку жители Екатеринбурга. В бесплатной мастерской горожане займутся разработкой аудиопрогулки по Химмашу, которая будет наполнена воспоминаниями местных жителей.

"Кураторы мастерской предложат участникам посмотреть на городское пространство с разных сторон – инфраструктуры, транспортной развязки, безопасности, деревьев, значимых исторических объектов, которые формируют внешний облик района. Для этого они обратятся к разным медиумам (через звук, видео, фото, сторителлинг) и форматам (с помощью лекций, исследовательских прогулок, художественную практику)", - рассказали организаторы.

Бесплатные занятия будут проходить в мастерской на Химмаше 14, 15, 16, 21, 22 и 23 июня, для этого необходимо только заполнить анкету. Участникам предложат подумать о том, какие чувства и воспоминания вызывает район и с какими образами и звуками он ассоциируется. Именно собственное и неповторимое эмоциональное восприятие каждого из авторов ляжет в основу аудиопрогулки, которую официально представят уже летом 2024 года.

Кураторы мастерской выступят:

Сабрина Карабаева — режиссер документальных фильмов ("Стендап — это боль", "Несколько вещей, которые напоминают мне о нем"), автор сценариев видеоэссе "Кинопоиска".

Данила Матросов — куратор, саунд-артист, музыкант. Среди лабораторных проектов – лаборатория Workers Union в рамках 6-й уральской индустриальной биеннале, лаборатория "Будущее ненаступившего будущего" (совместный проект с композитором Алексеем Сысоевым).

Продюсировать проект будут Валентина Ануфриева – специалист по проектам в сфере современного искусства и Елена Возмищева – независимый менеджер инклюзивных проектов в сфере искусства.