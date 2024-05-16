Умер "главный кремлевский живописец" Сергей Андрияка

На 66-м году жизни умер народный художник России, академики член Президиума Российский академии художеств Сергей Андрияка. Художник был известен как один из крупнейших мастеров акварели современности.

Живописец – представитель художественной династии. Художник за годы творчества смог самостоятельно воссоздать утраченные приемы и методы работы многослойной классической акварели. Созданные им в этой технике произведения раскрыли перед широким кругом зрителей красоту мира русского зодчества и природы, способствовали росту интереса к акварели как виду художественного творчества. За творческую, педагогическую и общественную деятельность Сергей Андрияка был отмечен многочисленными государственными, общественными наградами и премиями, сообщает Российская академия художеств

Mash уточняет, что почивший художник – главный кремлевский живописец. В Кремле висят 130 полотен народного художника России. После инаугурации Владимира Путина все гадали, на чью картину смотрел президент. Это была работа ученицы Андрияки.