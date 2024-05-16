16 Мая 2024
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Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

13-миллионному посетителю выставки «Россия» на ВДНХ вручили тур по Кировской области

Обладателем подарка стала московская семья: бабушка, её дочь и двое внуков, сообщает пресс-центр правительства Кировской области.

Сегодня международную выставку «Россия» на ВДНХ посетил 13-миллионный гость. Им стала москвичка Татьяна Ясюкович. Она приехала на выставку вместе со своей дочерью и внуками – 16-летним Владом и 3-летней Александрой. 

Семье вручили двухдневный тур по Кировской области, в том числе по городу Кирову, который в этом году отмечает свое 650-летие и готовит большую праздничную программу. 

"Юбилей города ознаменуется серией ярких событий. Рассматриваем его, как начало важных масштабных изменений в регионе на многие годы вперед, — подчеркивает губернатор Кировской области Александр Соколов. — Нам важно, чтобы Киров ассоциировался с богатейшими традициями России, огромным историческим и культурным наследием, с комфортом, ухоженностью и гостеприимством".

(2024)|Фото: kirovreg.ru

Добавим, что семью, получившую тур в Кировскую область, поздравил на ВДНХ заместитель председателя правительства Кировской области Евгений Габсаматов. Самому младшему представителю семьи – 3-летней Александре – подарили куклу от известной по всей стране кировской фабрики игрушек «Весна».

(2024)|Фото: kirovreg.ru

Теги: вднх, тур по кировской области, выставка россия


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