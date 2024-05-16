Украине хронически не хватает генерации и импорта электричества

Украине не хватает мощностей генерации и импорта электроэнергии для покрытия потребления, поэтому в некоторых регионах в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки вводятся экстренные отключения, заявил глава генерирующей компании Yasno Сергей Коваленко.

"Нам хронически не хватает генерации и импорта для текущего уровня потребления", - цитирует Коваленко издание "Экономическая правда".

"Вчера вечером Укрэнерго дозаказал объем лимитов, которые бы позволили работать в графиках, но впоследствии ночью и утром эти объемы ограничений еще несколько раз корректировались. Утром мы безнадежно вывалились из лимитов, поэтому применялись экстренные отключения", - сообщил энергетик.