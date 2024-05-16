Процедурами ЭКО в России охвачено 50 тысяч женщин

В России более 50 тыс. женщин "охвачено процедурами ЭКО", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она не уточнила, о каком периоде идет речь и какова в этом объеме доля ЭКО в рамках ОМС.

"Биотехнологии уже стали важным элементом здравоохранения сегодняшнего и будущего. Благодаря им мы имеем все возможности для роста продолжительности и качества жизни. Еще лет 20 назад ЭКО считалось чем-то уникальным и малодоступным. Сегодня такими процедурами охвачено свыше 50 тыс. женщин", - сказала Голикова в обращении к участникам тематического дня "Современные технологии для сбережения здоровья" на выставке "Россия".