Чипы вместо масла. Уральский губернатор выступил со странным предложением к китайцам

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев выделился на встрече с губернатором провинции Хэйлунцзян — Ляном Хуэйлином, но не в том свете, в котором, вероятно, ожидал. Глава уральского региона предложил обсудить возможность поставки в Китай уральских мяса и молока взамен на микроэлектронику, сообщает близкий к администрации губернатора Telegram-канал "Не для протокола".

О каких именно технологиях в действительности шла речь — неизвестно. В департаменте информполитики Свердловской области заявили, что Евгений Куйвашев уже предложил китайским партнерам создать на площадке технопарка электронной промышленности "Космос" на Урале совместные производства в сфере микроэлектроники и промышленной автоматизации. Вероятно, речь может идти о чипах и других компонентах для оборонного производства Среднего Урала.

Многие поспешили обратить внимание на довольно примитивную структуру подобного бартера для Среднего Урала, который, вроде бы, еще недавно считался промышленным и оборонным флагманом страны. Но хуже оказалось лишь то, что даже с этим предложением Куйвашев обратился не по адресу. Telegram-каналов уже успел осудить свердловского главу за неподготовленность к встрече с руководящими должностями дружественной страны и некомпетентность в данных вопросах.

"Очевидно, что губернаторов не готовят к подобным поездкам. И все упомянутые вами пункты сотрудничества — провальные. В Хайлудзяне не производят электронику. Даже утюгов. Не собирают телевизоров и точно не выпускают чипов. Это несложно узнать. А вот животноводство здесь хорошее. Сильно профицитное. Короче, отлично скатался губер", — написал канал "Безбородов. Не только логистика".

Свое мнение высказал и бывший депутат законодательного собрания Свердловской области Нафик Фамиев.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, предложивший животноводческому региону Китая менять уральское молоко и мясо на электронику и промышленную автоматизацию, как обычно, попал впросак. Промолчал бы, сошел бы за умного", — заявил Фамиев.

Напомним, в 2018 году много шума наделал контракт, по которому Россия обязывалась поставить 11 многофункциональных истребителей Су-35 Индонезии в обмен на каучук, пальмовое масло, кофе и другие товары из этой страны.