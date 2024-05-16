16 Мая 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин: Несмотря на ограничения и санкции, расширяем торговые контакты с соседями по Каспию

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе отчёта об итогах работы регионального кабмина в 2023 году проинформировал депутатов облдумы об основных достижениях в развитии МТК «Север – Юг» и росте объёмов международной торговли.

Глава региона подчеркнул, что сейчас «мы живем в условиях, когда отечественные торговые потоки развернулись с Запада на Юг и Восток». В этой ситуации транскаспийский участок международного транспортного коридора «Север – Юг» становится всё более востребованным. И Астраханская область выступает ключевым звеном этого маршрута.

Через астраханские порты товары из России и Беларуси отправляются в Иран, Индию, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны.

«Мы расширяем торговые контакты с нашими соседями по Каспию. На них приходится 65% всего внешнеторгового оборота, – отметил Игорь Бабушкин. – Несмотря на ограничения и санкции, товарооборот с Казахстаном вырос в прошлом году на 44%».

Совместно с партнёрами из Ирана создали новую судоходную компанию и транспортное предприятие. Договорились о запуске судоходной линии с Баку и Туркменбаши.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Объёмы взаимных поставок с Беларусью выросли на 25%. В прошлом году у региона появился новый партнёр – Могилёвская область. Из неё в Астраханскую область отправляют могилёвские лифты, а на белорусский рынок – местные продукты питания. В планах запустить в регионе белорусские производства мебели и молочной продукции.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Важным условием для наращивания внешнеторгового оборота является развитие портового комплекса.

В прошлом году грузооборот двух астраханских портов вырос в полтора раза по сравнению с 2022 годом, и составил 4,5 млн тонн. Это рекордный показатель за прошедшее десятилетие, и такая динамика сохраняется. С января по март этого года объёмы перевалки грузов увеличились на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Обеспечить значительный рост грузооборота позволили масштабные дноуглубительные работы в Волго-Каспийском судоходном канале, проведенные по прямому поручению Президента России. В 2023 году со дна канала подняли свыше 10 млн куб. м грунта, а за два года – более 15 млн куб. м. Сегодня по Волго-Каспийскому каналу могут беспрепятственно проходить суда с осадкой 4,5 метра и большой вместимостью.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Якорный резидент портовой особой экономической зоны «Портово-логистическая компания «Каспий» строит контейнерный терминал для обработки грузов, идущих по МТК «Север – Юг». Общий объем вложений в портовую особую экономическую зону составит не менее 25 млрд рублей. Планируется строительство зернового и масляного терминалов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: мтк север-юг, игорь бабушкин, грузоперевозки,


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