Лантратова предлагает ввести штрафы за оскорбление учителя

Первый заместитель председателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова разрабатывает изменения в КоАП, дополняющие его статьей 5.61.2 "Оскорбление педагогического работника". Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Депутат отмечает, что участившаяся практика оскорбительного отношения к учителям, умаления их чести и достоинства требует принятия законодательных мер для их защиты. Так, предлагается за публичное оскорбление педагогического работника при исполнении им обязанностей штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, СМИ или интернете, должно караться примерно в полтора раза большей суммой штрафа.

При этом каждый такой случай должен быть тщательно исследован и доказан. Чтобы это не привело к злоупотреблениям, перегибам и давлению на участников образовательного процесса, уверена Лантратова.

Ранее она не раз призывала повысить статус учителя. Например, защитить учителей от необоснованных жалоб и травли, которые подчас случаются. Также она призывала повысить базовую зарплату учителя хотя бы до двух МРОТ. Эта мера, возможно, была бы намного эффективнее других мер по поднятию престижа профессии учителя. Однако никогда и не ставил вопроса о том, чтобы учителю хватало одной ставки на жизнь. Примерно так в октябре 2023 года ответили чиновники на совещании по вопросам школьного образования в Оренбурге, сообщила председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Сейчас медианная зарплата учителя на одну ставку составляет "чистыми" порядка 20 тыс. рублей. Из которых базовая часть намного меньше.



