Американский сержант во Владивостоке сотрудничает со следствием по делу о краже

Гражданин США Гордон Блэк, арестованный во Владивостоке по делу о краже, признал вину и сотрудничает со следствием. Ранее суд арестовал его на два месяца.

По словам представителя краевого полицейского главка, с Блэком следователи общаются с помощью переводчика, передает "Коммерсант".

Сержант армии США Гордон Блэк приехал в Россию к своей девушке. В какой-то момент пара поссорилась, мужчина забрал у подруги 200 тыс. руб. и ушел. Она написала заявление в полицию, Блэка задержали.

С россиянкой военнослужащий познакомился во время службы на военной базе США в Южной Корее. После окончания командировки Блэк должен был уехать в США, но "завернул" во Владивосток, чем уже заинтересовались в Пентагоне. Ранее сообщалось, что российское и американское внешнеполитические ведомства обменялись информацией по поводу Блэка и сошлись на том, что в деле нет политической или шпионской подоплеки, "бытовой криминал".