Челябинские школы обновляются - в 2024 году продолжат строительство новых зданий и масштабные капремонты

16 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Образование Челябинская область
Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Челябинские школы обновляются - в 2024 году продолжат строительство новых зданий и масштабные капремонты

В 2024 году в Челябинской области продолжится реализация масштабного проекта строительства и модернизации учебных учреждений. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Алексей Текслер.

«Объемы и планы большие. Помогает нацпроект «Образование», активно вкладываем и областные средства. Хорошие школы востребованы везде: и в новых микрорайонах больших городов, и в небольших населенных пунктах», - подчеркнул глава Южного Урала.

В частности, в регионе планируется завершить строительство новой школы в 34-м микрорайоне Челябинска и школы №25 в Каслях. Также продолжается стройка сразу 8 образовательных учреждений области. В этом списке несколько крупных школ в новых районах Челябинска и пригороде, Магнитогорске, школы в поселках Увельском и Петропавловском.

Алексей Текслер также сообщил о начале работ еще в двух школах региона — в поселке Димитрова в Магнитогорске и в Чурилово в Челябинске.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

В Челябинской области не только идет строительство новых образовательных учреждений, но и активно продолжается капитальный ремонт школ. Губернатор отдельно подчеркнул, что по объемам и затратам «зачастую капитальные ремонты сродни новой стройке». Так, за два прошлых года было отремонтировано 28 школ региона. В этом году таких школ в списке шесть.

В муниципалитетах Челябинской области за ходом капремонтов следят очень внимательно и всегда с нетерпением ждут открытия обновленных школьных зданий. Например, завершения ремонта с нетерпением ждали жители села Каракульского, где в конце зимы после капремонта открыла двери школа.

Глава Октябрьского района Михаил Молчан так прокомментировал открытие обновленного учебного заведения: «Огромные слова благодарности губернатору Алексею Леонидовичу Текслеру! У нас в приемной Президента РФ проходила встреча, и жительница этого села обратилась к губернатору с просьбой выделить средства, чтобы полностью закончить ремонт школы. Прекрасный стадион построен, благоустроена территория школы, улучшено освещение».

(2024)|Фото: пресс-служба администрации Миасса

Глава Администрации Миасского городского округа Егор Ковальчук совместно с Героем России Владимиром Шендриком участвовавший в торжественном открытии школы №17 после капитального ремонта, отметил : ««Благодаря слаженной совместной работе школа преобразилась и отвечает всем современным стандартам образования. Уверен, в обновленных стенах школы стремление к знаниям только увеличится!»

(2024)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Напомним, работа по созданию комфортных и современных условий для обучения школьников здесь велась на протяжении девяти месяцев. Модернизация учебного заведения состоялась при поддержке губернатора Челябинской области.

(2024)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Алексей Текслер при постановке задач по обновлению школьных зданий в 2024 году в регионе отдельно акцентировал, что капитальный ремонт — это не только стены, кровля, пищеблоки. Это и новая мебель, лабораторное оборудование.

«Ставлю задачу, чтобы после капремонтов в школах появились центры детских инициатив, где школьники смогут творить, воплощать в жизнь свои идеи и проекты. Также важно после завершения учебного года своевременно начать подготовку школ к новому учебному году. Буду держать эту работу на контроле», - подчеркнул губернатор.

Теги: алексей текслер, капремонт школ, образовательные учреждения, строительство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети