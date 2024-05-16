Челябинские школы обновляются - в 2024 году продолжат строительство новых зданий и масштабные капремонты

В 2024 году в Челябинской области продолжится реализация масштабного проекта строительства и модернизации учебных учреждений. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Алексей Текслер.

«Объемы и планы большие. Помогает нацпроект «Образование», активно вкладываем и областные средства. Хорошие школы востребованы везде: и в новых микрорайонах больших городов, и в небольших населенных пунктах», - подчеркнул глава Южного Урала.

В частности, в регионе планируется завершить строительство новой школы в 34-м микрорайоне Челябинска и школы №25 в Каслях. Также продолжается стройка сразу 8 образовательных учреждений области. В этом списке несколько крупных школ в новых районах Челябинска и пригороде, Магнитогорске, школы в поселках Увельском и Петропавловском.

Алексей Текслер также сообщил о начале работ еще в двух школах региона — в поселке Димитрова в Магнитогорске и в Чурилово в Челябинске.

В Челябинской области не только идет строительство новых образовательных учреждений, но и активно продолжается капитальный ремонт школ. Губернатор отдельно подчеркнул, что по объемам и затратам «зачастую капитальные ремонты сродни новой стройке». Так, за два прошлых года было отремонтировано 28 школ региона. В этом году таких школ в списке шесть.

В муниципалитетах Челябинской области за ходом капремонтов следят очень внимательно и всегда с нетерпением ждут открытия обновленных школьных зданий. Например, завершения ремонта с нетерпением ждали жители села Каракульского, где в конце зимы после капремонта открыла двери школа.

Глава Октябрьского района Михаил Молчан так прокомментировал открытие обновленного учебного заведения: «Огромные слова благодарности губернатору Алексею Леонидовичу Текслеру! У нас в приемной Президента РФ проходила встреча, и жительница этого села обратилась к губернатору с просьбой выделить средства, чтобы полностью закончить ремонт школы. Прекрасный стадион построен, благоустроена территория школы, улучшено освещение».

Глава Администрации Миасского городского округа Егор Ковальчук совместно с Героем России Владимиром Шендриком участвовавший в торжественном открытии школы №17 после капитального ремонта, отметил : ««Благодаря слаженной совместной работе школа преобразилась и отвечает всем современным стандартам образования. Уверен, в обновленных стенах школы стремление к знаниям только увеличится!»

Напомним, работа по созданию комфортных и современных условий для обучения школьников здесь велась на протяжении девяти месяцев. Модернизация учебного заведения состоялась при поддержке губернатора Челябинской области.

Алексей Текслер при постановке задач по обновлению школьных зданий в 2024 году в регионе отдельно акцентировал, что капитальный ремонт — это не только стены, кровля, пищеблоки. Это и новая мебель, лабораторное оборудование.

«Ставлю задачу, чтобы после капремонтов в школах появились центры детских инициатив, где школьники смогут творить, воплощать в жизнь свои идеи и проекты. Также важно после завершения учебного года своевременно начать подготовку школ к новому учебному году. Буду держать эту работу на контроле», - подчеркнул губернатор.