Белгородская область стала лидером по миграционной убыли населения

Белгородская область еще в 2022 году – до начала интенсивных обстрелов – стала лидером в России по миграционной убыли: из региона уехало на 11 тыс. человек больше, чем приехало, это данные Росстата, на которые обратило внимание издание "Верстка" (внесено в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ).

В 2023-м из Белгородской области уехало уже на 27% больше граждан, чем в 2021 году. По росту оттока населения регион уступает только Москве.

Отток работоспособного населения сказывается на экономике области. Белгородские компании лишились двух третей прибыли по сравнению с 2021 годом. В приграничном Шебекино выручка и прибыль упали у восьми из десяти крупнейших компаний.

В 2023 м объем ввода объектов ИЖС в Белгородской области стал на треть меньше, чем до СВО. Белгородская область также заняла последнее по приросту накоплений граждан в банках с начала СВО. Этот показатель оказался меньше официальной инфляции. Зато по росту цен на продукты ведущий аграрный регион обогнал даже Москву.