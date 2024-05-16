Медведя, который забрел на территорию больницы и храма Лангепаса, прогнали обратно в лес

Жителей Лангепаса напугал медведь, разгуливающий по улицам города, передает корреспондент Накануне.RU.

На протяжении нескольких дней косолапого видели в различных местах города, в том числе медведь забредал и на территорию социальных объектов - больницы, храма. К людям зверь пока не проявлял агрессии, судя по всему, дикое животное интересуют мусорки. Тем не менее, горожан просят соблюдать осторожность.

В ОМВД России по Лангепасу сообщили, что животное удалось отогнать в сторону леса, однако существует вероятность, что зверь вернется.

"В данном случае животное не создавало реальную угрозу жизни и здоровью гражданам, поэтому необходимость применения оружия отсутствовала. Накануне автопатруль полиции отогнал медведя за пределы города. Однако остается вероятность возвращения животного в город. Просим граждан сохранять бдительность",- говорится в сообщении.