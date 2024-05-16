Продлен арест Варданяна

В Азербайджане на пять месяцев продлен арест бывшего госминистра Нагорного Карабаха и бизнесмена Рубена Варданяна.

"Мы считаем это решение незаконным и необоснованным", - сообщила РБК сообщила представитель защиты Рубена Варданяна в России Виктория Бурковская.

О задержании Рубена Варданяна стало известно 27 сентября 2022 г. Служба безопасности Азербайджана считает, что Варданян, будучи гражданином Армении, "в сентябре 2022 г. незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска с целью совершения террористических и диверсионных актов, и проник на территорию временного проживания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе". За "спонсирование терроризма" Варданяну по азербайджанским законам грозит 14 лет тюрьмы и до восьми лет за участие в "создании незаконных вооруженных формирований".