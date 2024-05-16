В Харьковской области с начала российского наступления эвакуировано почти 9 тысяч человек

Из населенных пунктов Харьковской области с начала наступления российской армии эвакуировано более 8,7 тыс. человек, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, 2,3 тыс. человек эвакуировали из Чугуевского района, 3,8 тыс. – из Харьковского, еще 2,5 тыс. человек вывезли волонтеры.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) за 15 мая отмечается, что темп наступательных операций РФ на севере Харьковской области продолжает снижаться. Аналитики отмечают, что российские войска с 10 мая смогли добиться тактического наступления на севере Харьковской области в районах, где украинские силы намеренно не создавали значительных оборонительных линий. Отмечается, что российские силы "в настоящее время, похоже, отдают приоритет созданию буферной зоны, а не продвижению вглубь территории Харьковской области".