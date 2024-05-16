Свердловским выпускникам рассказали, чего ждать от ЕГЭ 2024 года

Расписание и сроки сдачи ЕГЭ в 2024 году были изменены. Об этом во время пресс-конференции рассказала начальник отдела общего образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская.

Что остается неизменным, так это приоритет, который по-прежнему отдан русскому языку и математике базового и профильного уровня - они остаются обязательными. Экзамены начнутся 23 мая и продлятся до 11 июня. А вот для тех, кто собирается пересдать ЕГЭ, после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, были добавлены дополнительные два "президентских дня. Теперь, помимо 12 и 21 июня, снова сдать экзамен можно еще 4 и 5 июля. При этом, предыдущие результаты по выбранному предмету аннулируются.

Это не единственное нововведение. По словам Сокольской, выпускники могут изменить уже выбранный уровень экзамена по математике с базового на профильный и наоборот. Также сдающим информатику больше не нужно будет ждать четыре дня для получения результатов - сроки проверки сократили до двух дней. А вот выпускники прошлых лет теперь могут сдать ЕГЭ только в резервные дни.

Детей также будут награждать медалями за особые успехи в учебе. Медаль I степени вручат тем, кто набрал не менее 70 баллов по русскому и столько же по одному из выбранных предметов. Медалью II степени наградят тех, кто в аналогичной ситуации набрал не менее 60 баллов. При этом по математике базового уровня в обоих случаях выпускник обязан набрать не менее 5 баллов.

Всего в Свердловской области в 2024 году ЕГЭ будет сдавать 19 тыс. 772 человека, 2 тыс. 123 из которых - выпускники прошлых лет. Экзамены пройдут в 183 пунктах проведения, в том числе и на базе областного детского онкологического центра и областной детской клинической больницы, если будет такая необходимость. Также предусмотрено еще 10 пунктов на дому - специально для тех, кому прийти на сдачу экзамена с остальными выпускниками не позволяет здоровье.