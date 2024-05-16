Свердловским выпускникам рассказали, чего ждать от ЕГЭ 2024 года

16 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловским выпускникам рассказали, чего ждать от ЕГЭ 2024 года

Расписание и сроки сдачи ЕГЭ в 2024 году были изменены. Об этом во время пресс-конференции рассказала начальник отдела общего образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская.

Что остается неизменным, так это приоритет, который по-прежнему отдан русскому языку и математике базового и профильного уровня - они остаются обязательными. Экзамены начнутся 23 мая и продлятся до 11 июня. А вот для тех, кто собирается пересдать ЕГЭ, после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, были добавлены дополнительные два "президентских дня. Теперь, помимо 12 и 21 июня, снова сдать экзамен можно еще 4 и 5 июля. При этом, предыдущие результаты по выбранному предмету аннулируются.

Это не единственное нововведение. По словам Сокольской, выпускники могут изменить уже выбранный уровень экзамена по математике с базового на профильный и наоборот. Также сдающим информатику больше не нужно будет ждать четыре дня для получения результатов - сроки проверки сократили до двух дней. А вот выпускники прошлых лет теперь могут сдать ЕГЭ только в резервные дни.

Детей также будут награждать медалями за особые успехи в учебе. Медаль I степени вручат тем, кто набрал не менее 70 баллов по русскому и столько же по одному из выбранных предметов. Медалью II степени наградят тех, кто в аналогичной ситуации набрал не менее 60 баллов. При этом по математике базового уровня в обоих случаях выпускник обязан набрать не менее 5 баллов.

Всего в Свердловской области в 2024 году ЕГЭ будет сдавать 19 тыс. 772 человека, 2 тыс. 123 из которых - выпускники прошлых лет. Экзамены пройдут в 183 пунктах проведения, в том числе и на базе областного детского онкологического центра и областной детской клинической больницы, если будет такая необходимость. Также предусмотрено еще 10 пунктов на дому - специально для тех, кому прийти на сдачу экзамена с остальными выпускниками не позволяет здоровье.

Теги: ЕГЭ, выпускник, экзамен


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети