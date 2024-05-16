Моор: Социальные обязательства областного бюджета выполняются в полном объеме

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что социальные обязательства областного бюджета выполняют в полном объеме. Итоги исполнения бюджета Тюменской области за первый квартал 2024 г. подведены на заседании президиума регионального правительства.

Расходы областного бюджета в первом квартале 2024 г. составили 55,8 млрд руб., сообщил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов. 79,4% расходов носят социальный характер.

В частности, объем расходов в сфере социальной политики превысил 26,5 млрд руб. На нужды образования было направлено более 10 млрд руб., на здравоохранение – порядка 5,7 млрд руб. Налоговые и неналоговые доходы в бюджет Тюменской области поступают в соответствии с планом, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее выяснилось, что индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-февраль 2024 г. вырос на 3,5%.

"Земляки, начинаем трудовую неделю с хороших новостей. Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-февраль составил 103,5%. Таковы предварительные данные Росстата. Это значит, что наша экономика развивается и растет", - написал губернатор в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что основной вклад в динамику промышленного производства внесла обрабатывающая промышленность. Здесь значения выше по сравнению с прошлым годом на 6,1%. Отметим, что речь идет об устойчивой тенденции. В 2020 г. Тюменская область продемонстрировала значительный рост промпроизводства – почти 14%. В 2022-ом индекс немного снизился, но в 2023 г. промышленное производство в Тюменской области за январь-сентябрь выросло более чем на 10%.