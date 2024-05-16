Басманный суд продлил арест подозреваемых в осуществлении теракта в "Крокусе"

Басманный районный суд Москвы сегодня рассматривает ходатайства следствия о продлении ареста восьми фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле". Среди подследственных – Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов, которых следствие считает непосредственными исполнителями теракта. Файзова в суд доставили в инвалидной коляске.

Суд уже удовлетворил ходатайства по Мирзоеву и Файзову, продлив им меру пресечения в виде ареста на три месяца - до 22 августа 2024 года.