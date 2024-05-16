В Екатеринбурге задержан экс-бухгалтер, похитивший почти 7 млн рублей

В Екатеринбурге задержали 43-летнего бывшего бухгалтера. Мужчина похитил около 7 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, с 2015 года он работал бухгалтером в магазине по розничной торговле одеждой. Однако в прошлом году уралец внезапно уволился на фоне проблем с документацией. Руководитель заподозрил неладное и обратился в полицию. В ходе инвентаризации выявили многочисленные факты перечисления денег некоему ООО, с которым в действительности никаких сделок не заключалось.

Выяснилось, что учредителем и директором данного ООО является… тот самый бухгалтер. Расследование показало, что с 2015 по 2020 годы с расчетного счета торговой точки на счет "карманной" фирмы афериста по фиктивным накладным было перечислено более 6,8 млн рублей.

Экс-бухгалтера задержали. Он не стал отпираться и рассказал силовикам, что лично готовил липовые документы, подтверждающие поставки товара, и подписывал их у руководителя. Мужчина раскаялся и даже пообещал возместить ущерб.

Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Пока что фигуранта отпустили на подписку о невыезде.