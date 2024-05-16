В одном из районов Тюменской области ждут "большую воду"

В деревне Катангуй Вагайского района ждут "большую воду": уровень воды в реке Иртыш стремительно поднимается. Продолжаются работы по устройству временной земляной насыпи, чтобы минимизировать последствия паводка. Местные жители ушли в добровольцы, чтобы помогать спасателям.

"Ситуация остается сложной, каждый день идет прибытие воды. Призываю жителей населенных пунктов, подверженных угрозе подтопления, эвакуироваться в безопасное место", - цитирует информационный центр правительства Тюменской области главу Вагайского района Сергея Сидоренко.

Ближайший к деревне Катангуй пункт временного размещения развернут недалеко – в селе Дубровном. Он полностью готов к приему граждан. В Вагайский район прибыла дополнительная группировка спасателей. На месте координирует работу всех служб заместитель председателя региональной КЧС Владимир Чейметов.

Ранее в Тюменской области побывали главы МЧС и Минстроя. Александр Куренков и Ирек Файзуллин в Тобольске провели рабочее совещание по оперативной обстановке в регионе. Выслушан доклад о ходе работ по укреплению дамб, в том числе в районе города Ишим и федеральной трассы Тюмень - Омск рядом с селом Абатское. Главе МЧС России доложили о ликвидации последствий паводка и оказанию помощи пострадавшему населению, в частности, реализации мер социальной поддержки.