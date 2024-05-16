За свердловскими выпускниками будет следить ИИ во время сдачи ЕГЭ

Искусственный интеллект будет следить за проведением ЕГЭ в Свердловской области. Об этом во время пресс-конференции рассказала директор департамента продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса "Ростелекома" на Урале Оксана Галимьянова. По ее словам, в этом году нарушения будут фиксировать не только наблюдатели, но и совершенно новая форма контроля - технология анализа поведения.

"Она обучена и настроена на распознавание подозрительного поведения участников. Например, на обнаружение использования средств связи или шпаргалок. В таком случае технология передает сигнал в систему, далее информация уходит наблюдателю на проверку, потом на утверждение модератору и, если сведения подтверждаются, на отработку в пункт проведения экзамена", - пояснила Галимьянова.

Из более чем 3,2 тыс. камер, которые установят в учреждениях Свердловской области, 150 будут наблюдать за сдачей экзаменов. Каждую из них оснастят искусственным интеллектом, а записи сохранят до марта 2025 года.

Начало экзаменов запланировано на 23 мая.