В Тюмени строителю компенсировали падение с восьмого этажа

В Тюмени 36-летнему замдиректора строительной организации грозит срок за то, что его подчиненный упал с восьмого этажа.

По данным прокуратуры Тюменской области, обвиняемый, ответственный за соблюдение правил охраны труда в строительной организации, допустил рабочего к работе на высоте, не проверив, безопасна ли будет эта работа. В феврале рабочий трудился без закрепленного страховочного пояса, упал с восьмого этажа и получил тяжелые травмы. Работодатель выплатил пострадавшему более 180 тыс. руб.

Уголовное дело замдиректора рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.