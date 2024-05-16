В Белгороде начался пожар в доме, разрушенном украинской ракетой

В Белгороде во время демонтажа многоквартирного дома, разрушенного украинской ракетой, начался пожар. По данным Mash, загорелся восьмой этаж. Сейчас на месте работают пожарные.

Территория разрушенного дома на улице Щорса оцеплена. Ранее при разборе завалов произошло еще одно частичное обрушение конструкций. Сейчас поисково-спасательные работы завершены. Под обломками нашли 17 тел погибших.

По данным Минобороны, в дом попали обломки украинской ракеты "Точка-У".