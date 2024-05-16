В Москве застройщиков просят отказаться от строительства студий

Московские власти призвали застройщиков отказаться от проектирования и возведения студий и квартир площадью менее 28 квадратных метров, это следует из информационного письма Москомэкспертизы, на которое ссылается РИА Недвижимость.

В письме указывается, что Жилищный кодекс РФ не относит студию к видам жилых помещений, а минимальное значение площади, согласно своду правил о многоквартирных жилых зданиях, для однокомнатных квартир составляет 28 квадратных метров, для двухкомнатных – 44 квадратных метра.

Интересно, что раньше в правительстве ставили цель обратную — строить больше квартир площадью около 20 кв. м. В 2016 году в интернете даже разлетелась фраза первого вице-премьера Игоря Шувалова о том, что это "может показаться смешным, но люди приобретают такое жилье". Именно тогда чиновник сослался на мировой опыт и призвал строить дома, в которых будут квартиры площадью как 100 кв. м, так и 20 кв. м.

В прошлом году эксперты отмечали рекордный рост ввода малоформатного жилья в Москве. Так, количество выставленных на продажу студий за год увеличилось на 50%. Застройщики активно выводили в реализацию мелкие форматы квартир, чтобы "минимизировать бюджет и поддержать спрос".