16 Мая 2024
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Опекун, обвиняемый в истязаниях маленького Далера, намерен развестись с женой и уехать на СВО

Сегодня в Екатеринбурге в гарнизонном военном суде состоялось очередное заседание по делу погибшего от истязаний опекунов Далера Бобиева, передает корреспондент Накануне.RU

Заседание прошло в закрытом для СМИ режиме. Обвиняемым по делу проходит участник СВО Александр Наумов. Сегодня ему было зачитано обвинение. Мужчину обвиняют в истязании мальчика. Его жену – Веронику Наумову – в убийстве.

Вину Наумов не признает, он намерен развестись с женой и вернуться на СВО. Его адвокат Жанна Калегина считает, что дело против Наумова сфабриковано.

"Мой подзащитный постоянно в горячих точках служит. И еще готов служить. Но ему не дают. Считаю дело сфабрикованным", - заявила адвокат.

На заседании находился также биологический отец Далера Худжановиддин Бобиев.

Он сообщил, что заседание перенесли на 23 мая, и выразил возмущение, что Наумов во время заседания вел себя спокойно, несмотря на смерть ребенка.

Теги: далер, опекун, вероника наумова, суд, развод


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