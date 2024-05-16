Россияне почти единодушно поддержали запрет продажи энергетиков детям

Подавляющее большинство россиян одобряют запрет продажи энергетиков детям и подросткам. Таковы результаты опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

85% выступают за запрет, только 8% - за разрешение продажи кому угодно. Причем различия по возрасту небольшие. Самые либерально настроенные к продаже энергетиков - молодежь до 35 лет. Там за это 14%, но 81% все равно за запрет продажи детям. Женщины занимают более жесткую позицию, чем мужчины (89% против 82%), в то время как за продажу энергетиков только 5% (мужчины - 10%).

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что принять законопроект необходимо в текущую сессию парламента. Он отмечает, что почти каждый второй в возрасте 18–24 лет потребляет энергетические напитки, которые опасны для здоровья в больших количествах. Они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.

Законопроект не допускает розничную торговлю энергетическими напитками в таре объемом более 500 мл.

"Необходимо до августа выйти на принятие этого важного решения, которое позволит защитить здоровье наших детей, остановить распространение вредных привычек среди молодежи", - написал Володин.