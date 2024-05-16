Свердловские силовики проверили около 300 крупных площадок на защищенность от террористов

Силовые структуры Среднего Урала провели около 300 внеплановых проверок антитеррористической защищенности крупных площадок региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщает антитеррористическая комиссия Свердловской области.

Согласно приведенным данным, по итогам проверок составлено более 50 протоколов об административных нарушениях. На каких именно площадках выявлены нарушения, в комиссии не уточнили.

"К мерам относятся, в том числе, соблюдение контрольно-пропускного режима, периодический осмотр территории на предмет выявления посторонних лиц и предметов, исправная работа систем видеонаблюдения и охраны, эвакуации и оповещения о ЧП. За безопасность во всех случаях отвечают собственник объекта или организатор мероприятия", - подчеркнули в комиссии.

Напомним, что после теракта в "Крокус Сити Холле" на Среднем Урале ввели запрет на проведение массовых мероприятий с 23 марта до 13 мая. На этой неделе власти Свердловской области сняли антитеррористические ограничения. Однако в Екатеринбурге повышенные меры безопасности продолжают действовать.