Бастрыкину доложат о лишении свободы медиков в Прикамье

Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат проверке сообщения о незаконном лишении свободы медицинских работников в Пермском крае.

8 мая 2024 г. мужчина запер и удерживал в своей квартире работников бригады "скорой помощи". Это случилось после отказа последних от госпитализации его матери при отсутствии на то оснований. Следственными органами СК России по Пермскому краю по данному факту организовано проведение доследственной проверки, сообщает СКР.

В управлении СКР по Пермскому краю уточнили, что речь идет о ситуации, произошедшей в селе Юг Пермского района.