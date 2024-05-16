16 Мая 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Суд национализировал Климовский патронный завод

Жуковский районный суд Калужской области принял решение об изъятии у собственников акций Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в пользу государства. Иск ранее подала Генпрокуратура. Акции, принадлежавшие семье бизнесмена Бориса Краснова, передадут Росимуществу, сообщает РБК.

Ранее Краснов, который, предположительно, находится за границей, был объявлен в розыск.

"Ростех", который является в деле третьим лицом и владеет 36% акций КСПЗ, доволен решением суда. "Мажоритарный пакет предприятия находился в руках частных собственников, которые выкачивали из завода деньги, практически не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры", - заявил представитель госкомпании.

О начале процесса национализации завода в подмосковном Подольске заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев после аварии на котельной предприятия в новогодние праздники. Он сообщил, что процесс перехода предприятия под контроль государства инициировал президент России. Владимиру Путину доложили о заводе после того, как в Подольске произошла коммунальная авария: из-за заводской котельной без тепла в морозы остались десятки тысяч местных жителей.

Готовность взять под контроль патронный завод в январе высказал "Ростех". Госкорпорация уже управляет ЦНИИ точного машиностроения, который также выпускает биатлонные патроны. Источник "Подъема" сообщил, что НИИ уже два года анонсирует начало некого "суперпроизводства", но оно до сих пор не началось.

Ранее сообщалось, что Климовский специализированный патронный завод производит патроны низшей ценовой категории, их приобретают юношеские биатлонные клубы, но не сборная России (она вообще до начала СВО и введения санкций использовала иностранные патроны).

Теги: климовский патронный завод, национализация, акции


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