Новым хедлайнером Ural Music Night станет группа CREAM SODA

Организаторы фестиваля Ural Music Night назвали нового хедлайнера 2024 года. Им станет группа CREAM SODA, чей самоизоляционный клип "Плачу на техно" всего за полгода собрал более 74 млн просмотров в YouTube. Музыканты также прославились первым в истории клипом, созданным искусственным интеллектом, на трек "Меланхолия" 2021 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фестиваля, группа выступит на сцене Мотив Stage, которая организуется при поддержке титульного партнера мероприятия — сотового оператора "Мотив". Площадка расположится на Плотинке у Капсулы Времени. 28 июня екатеринбуржцы услышат песни из альбома INTERNET FRIENDS, культовые треки и известные хиты, такие как "Никаких больше вечеринок", "Плачу на техно", "Розовый фламинго", "Сердце лед" и другие.

"CREAM SODA — неподдельный взаимообмен внутренней силы и в то же время симбиоз танцевальной легкости, острых эмоций и молодости. Это артисты, которые продолжают оставаться самым актуальным проектом в музыкальной индустрии. Они экспериментируют над саундом и образом, не оставляя шансов тем, кто не боится познать их загадочный посыл", — рассказали организаторы Ural Music Night.

Об остальных участниках сцены Мотив Stage обещают сообщить позднее.

Напомним, ранее более чем 100 экспертов "Уральской ночи музыки" посмотрели заявки около 2,5 тыс. набирающих популярность артистов из разных городов России и еще 15 стран. По итогам отбора сформировались программы по 9 музыкальным направлениям: джаз, электроника, классика, DJ, хип-хоп, метал, поп, фолк, рок.